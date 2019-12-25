Петербургский математик спрогнозировал две новые волны коронавируса в 2022 году

При этом нового подъема заболеваемости в течение нескольких месяцев можно не ждать.

Эпидемиологическая ситуация в стране и в мире остается напряженной, не смотря на спад заболеваемости. Об этом заявил кандидат технических наук, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) Артур Каримов в беседе с "Невскими Новостями".

Петербургский ученый отметил, что сейчас уровень заболеваемости будет снижаться и замедляться. По его прогнозу, к концу первой недели марта число новых случаев в России станет меньше 100 тысяч, в оптимистичном случае – меньше 70 тысяч человек. Нового подъема заболеваемости в течение нескольких месяцев можно не ждать, уверен специалист.

Однако пандемия никуда не денется. Математик спрогнозировал две новые волны коронавируса в этом году. За основу своих расчетов он взял модифицированную модель развития эпидемии типа SEIRD. Она описывает динамику эпидемии в зависимости от числа восприимчивых людей, людей в латентной и острой фазе заболевания, выздоровевших и умерших. Для уточнения коэффициентов модели Каримов использовал данные по России и странам, где волна коронавируса опережает волну в США и Европе.

Ранее мы писали, что в марте восемь стационаров в Петербурге вернутся к плановой работе.

Фото: etu.ru