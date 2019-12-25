В марте восемь стационаров в Петербурге вернутся к плановой работе

Ранее они были перепрофилированы для лечения больных с коронавирусом.

Власти Петербурга в начале марта вернут к плановой работе восемь стационаров, которые были перепрофилированы для лечения больных с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 1 марта закроется 400 инфекционных коек в седьмом павильоне Ленэкспо, с 10 марта – еще 200. В пансионате "Заря" с 1 и 2 марта уберут по 150 инфекционных коек. С 1 марта в штатный режим работы вернется Городская психиатрическая больница №3 имени И. И. Скворцова-Степанова. С 5 марта возобновится прием пациентов по основным профилям в Городской больнице Святого Великомученика Георгия. С 8 марта в штатный режим вернется Клиническая больница Святителя Луки, а с 10 марта – Городская больница №33.

В общей сложности для пациентов с другими заболеваниями освободят 2 тысячи коек.

Ранее мы писали, что количество болеющих петербуржцев снизилось до 200 тыс. человек.

Фото: Piter.TV