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Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Сегодня, 9:23
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lesjasap

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

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Искусственный интеллект считает, что пик заболевания придется на первую декаду мая.

Математическая модель Сбербанка предсказала пик эпидемии коронавируса в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал первый заместитель председателя банка Александр Ведяхин. Согласно информации от искусственного интеллекта, по стране пик заболеваемости от COVID-19 придется на первую декаду мая.

Александр Ведяхин пояснил, что ИИ также разработал сценарий распространения коронавируса отдельно по столичному региону. Техника считает, что пик инфицирования в Москве наступит на несколько дней раньше, чем в остальных регионах.

Напомним, что математическая модель включает в прогноз распределение населения по районам и странам, показатель миграции жителей между регионами, а также уровень использования общественного транспорта и статусы зараженных (от недавно инфицированных до выздоравливающих). Модель основана на эпидемиологическом симуляторе GLEAM.

Греф назвал дату пика коронавируса в России.

Теги: искуственный интеллект, математическая модель, пандемия, пик
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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