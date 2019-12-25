Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Искусственный интеллект считает, что пик заболевания придется на первую декаду мая.

Математическая модель Сбербанка предсказала пик эпидемии коронавируса в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал первый заместитель председателя банка Александр Ведяхин. Согласно информации от искусственного интеллекта, по стране пик заболеваемости от COVID-19 придется на первую декаду мая.

Александр Ведяхин пояснил, что ИИ также разработал сценарий распространения коронавируса отдельно по столичному региону. Техника считает, что пик инфицирования в Москве наступит на несколько дней раньше, чем в остальных регионах.

Напомним, что математическая модель включает в прогноз распределение населения по районам и странам, показатель миграции жителей между регионами, а также уровень использования общественного транспорта и статусы зараженных (от недавно инфицированных до выздоравливающих). Модель основана на эпидемиологическом симуляторе GLEAM.

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