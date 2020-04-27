Ипотека приходит на дом: банки переводят процесс покупки жилья в онлайн

В текущем году российский рынок недвижимости ждут непростые времена. Об этом уже говорят эксперты: растут цены на стройматериалы, сокращаются объёмы возводимого жилья, при этом застройщики переходят на банковское проектное финансирование, а значит к себестоимости строительства добавляются проценты по кредитам. Учитывая, что деньги дольщиков будут заморожены на эскроу-счетах еще 2-3 года до окончания строительства, в цену квадратного метра сразу закладывают реальный процент инфляции. Все это может привести

С конца апреля в России стартовала ипотечная программа с государственной поддержкой, позволяющая приобрести жилье по ставке 6,5 процентов годовых на весь срок кредита. Некоторые банки пошли еще дальше, понизив и эту ставку, так в Сбербанке при условии личного страхования заемщика можно взять ипотеку под 6,4% годовых.

Программа позволяет оформить кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн — в других регионах России. При этом банки позаботились о том, чтобы в режиме самоизоляции весь процесс был организован дистанционно. Например, на платформе "ДомКлик" можно решить абсолютное большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья.

Так в марте 30 % всех ипотечных заявок Сбербанка по Северо-Западу были оформлены через "Домклик", в апреле уже 44 %. При этом в текущем месяце доля кредитов с использованием электронной регистрации собственности составила 74% от общего количества сделок.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Сейчас мы видим по заявкам, что буквально за последнюю неделю у нас идет рост заявок на ипотеку. И, наверно, то решение, которое сейчас принято правительством по ипотеке в программе 6,4, наверно, мы увидим еще больший рост.

Банки продолжают работу не только с клиентами, но и с партнерами. Так Сбербанк регулярно проводит онлайн-вебинары для застройщиков и агентств недвижимости, рассказывая о текущих мерах поддержки бизнеса, населения и механизмах их реализации. Одними из важнейших тем стали вопросы сделок с залоговыми объектами, программы рефинансирования и ипотечных каникул.

На сегодняшний день в банке действуют несколько программ: стандартная реструктуризация, реструктуризация COVID-19 для тех, кто напрямую пострадал и лишился заработка из-за коронавируса, а также кредитные и ипотечные каникулы. Для получения отсрочки клиентам нужно предоставить соответствующий подтверждающий документ.

При этом Сбербанк рекомендует обращаться за кредитными и ипотечными каникулами только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов и могут это подтвердить.