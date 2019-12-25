Греф назвал дату пика коронавируса в России

В это время будут критически важно соблюдать все карантинные меры, объявленные властью.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью, опубликованном на "Ленте.ру" высказал мнение о том, когда в России будет пик коронавируса.

По его словам, банк разработал специальную математическую модель того, как вирус развивается в разных странах — в том числе и в России. Греф заявил, что, согласно этой модели, пик в России наступит в период с 5 по 10 мая. В это время будут критически важно соблюдать все карантинные меры, объявленные властью.

Большое внимание глава Сбербанка уделил экономическим последствиям пандемии. Он заметил, что многим придётся пересмотреть свои долгосрочные планы.

Ранее мы писали, что иммунолог Зоя Скорпилева прогнозирует, что пик коронавируса в Петербурге придется на первомайские праздники.