Иммунолог: Пик коронавируса в Петербурге придется на первомайские праздники

При этом, нет 100% гарантии, что вирус отступит летом.

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге должен произойти в конце следующей недели (1-3 мая). Об этом рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

Врач отметила, что, судя по остальным странам, 2-3 недели идет подъем, потом плато и спад. Иммунолог при этом не уверена на 100%, что вирус отступит летом.

Мы пока ничего сказать не можем. Утверждали, что вирус плохо переносит высокие температуры, но есть страны где постоянно высокие температуры, поэтому посмотрим, что будет у нас. Зоя Скорпилева, иммунолог, кандидат медицинских наук

В Петербурге за сутки выявили еще 127 случаев коронавируса, 3 человека умерли.

Фото: Piter.TV