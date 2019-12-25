Матчи "Зенита" ограничат дорожное движение на Крестовском острове

Петербургская команда проведет матчи российского чемпионата и Лиги чемпионов у себя дома.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" проведет на "Газпром Арене" 4 и 8 ноября игры с римским "Лацио" и "Краснодаром". К играм группового этапа Лиги чемпионов и чемпионата России по футболу подготовились и дорожные службы, которые будут ограничивать движение в дни игр.

Подробности об ограничениях движения в дни игр сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Проезд на ряде улиц будет полностью закрыт, кроме того, для автомобилей будет запрещена остановка и ограничено движение. Ограничения затронут Крестовский остров.

Подробная схема организации дорожного движения опубликована здесь.

Ранее мы сообщали о том, что болельщики "Зенита" под видом журналистов попали на матч с "Боруссией". Немецкий клуб собирается подать жалобу на петербургский ФК в УЕФА.

Фото: Piter.tv