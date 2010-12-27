Матч "Зенита" ограничит движение транспорта в Петербурге

Въезд и движение по некоторым улицам будет запрещено.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга предупреждает об ограничениях в движении транспорта в связи с проведением матча на "Газпром Арене".

В воскресенье, 14-го июля, с 16:00 до 22:00 въезд будет запрещен по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту. С 19:30 до 22:00 на участке Яхтенной улицы от Савушкина до Приморского проспекта и на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Также нельзя будет проехать с 00:00 до 24:00 по ул Савиной в направлении к Большому Петровскому мосту от Петровской площади, по набережной Гребного канала от переулка Бодрова к Северной дороге, по Северной дороге от переулка Бодрова к Велосипедной аллее, по Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, по Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее.

В местах ограничений будут выставлены соответствующие дорожные знаки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Семак оценил состояние "Зенита" перед игрой с "Тамбовом".

Фото: vk.com/gazpromarena