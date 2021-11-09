Ретро-матч легенд "Зенита" и сборной России пройдёт на "Газпром Арене"

Игра состоится в рамках спортивной программы ПМЭФ.

В рамках спортивной программы ПМЭФ на стадионе "Газпром Арена" в Северной столице проведут ретро-матч с участием легендарных футболистов "Зенита" и сборной России. Об этом пишет пресс-служба "Российского футбольного союза".

Также игру приурочат к 15-летию триумфа петербургской команды в Кубке Уефа и получению "бронзы" российской сборной в ходе ЕВРО-2008. На поле сразятся игроки команд, которые принимали участие в двух знаменитых матчах.

Организаторы добавили, что матч стартует в 20:00.

Ранее мы сообщили о том, что в матче за Суперкубок России "Зенит" будет играть с ЦСКА.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)