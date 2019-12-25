Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" будет судить арбитр Сергей Иванов

Игра состоится 17 апреля в 19 часов.

Матч 26-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" будет судить 36-летний арбитр из Ростова Сергей Иванов. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов из Москвы и Арам Петросян из Бронниц. Резервным судьей назначен москвич Антон Фролов. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Матч "Зенит" – "Краснодар" состоится 17 апреля в 19 часов. Петербуржцы будут играть в гостях у соперника.

Сергей Иванов 22 раза судил игры с участием "Зенита". В 13 из них сине-бело-голубые одержали победу, четыре раза сыграли вничью, пять раз потерпели поражение. В последний раз при его судействе команда Сергея Семака обыграла "Динамо" на "Газпром Арене" со счетом 3:1.

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Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"