Матч "Зенит" – "Рубин" обслужит бригада Николая Волошина

В субботу, 24 октября, на "Газпром Арене" петербургский клуб "Зенит" примет "Рубин". Сообщается, что матч обслужит бригада Николая Волошина.
В пресс-службе клуба отметили, что 36-летний арбитр будет обслуживать матч с участием "Зенита" уже восьмой раз. Ассистентами судьи из Смоленска станут Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Валентин Мурашов из Москвы. Резервным арбитром назначен петербуржец Иван Сиденков. За систему VAR будет отвечать сочинец Павел Кукуян, его ассистент – Дмитрий Мосякин из столицы.
Напомним, что сине-бело-голубые побеждали семь раз при судействе команды Волошина.
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Фото: Piter.TV
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