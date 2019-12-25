Матч "Зенит" – "Рубин" обслужит бригада Николая Волошина

Игра состоится в эту субботу в 16:30.

В субботу, 24 октября, на "Газпром Арене" петербургский клуб "Зенит" примет "Рубин". Сообщается, что матч обслужит бригада Николая Волошина.

В пресс-службе клуба отметили, что 36-летний арбитр будет обслуживать матч с участием "Зенита" уже восьмой раз. Ассистентами судьи из Смоленска станут Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Валентин Мурашов из Москвы. Резервным арбитром назначен петербуржец Иван Сиденков. За систему VAR будет отвечать сочинец Павел Кукуян, его ассистент – Дмитрий Мосякин из столицы.

Напомним, что сине-бело-голубые побеждали семь раз при судействе команды Волошина.

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Фото: Piter.TV