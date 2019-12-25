Матч "Зенит" – "Ростов" закончился счетом 2:1

За матч желтую карточку получил Олег Шатов ("Зенит"), Антонсен Норманн, Деннис Хаджикадунич и Александр Саплинов ("Ростов).

Матч "Зенит" – "Ростов" завершился победой сине-бело-голубых. Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1. Точно так же, как в матче против "Спартака".

Счет открыл игрок "Ростова" Бактиер Зайнутдинов на 18 минуте игры. На 46 минуте произошло три замены: на поле со скамьи запасных вышли Йордан Осорио, Сердар Азмун и Артем Дзюба. На 72 минуте в ворота противника забил первый гол Эмилиано Ригони, а через три минуты последовал второй гол от Сердара Азмуна. К матчу была добавлена одна дополнительная минута.

Ранее мы писали, что "Зенит" вышел в финал Кубка России.

Фото: Piter.TV