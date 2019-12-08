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Матч "Зенит" – "Милан" в Евролиге перенесли из-за коронавируса
Сегодня, 14:36
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smirenny

Матч "Зенит" – "Милан" в Евролиге перенесли из-за коронавируса

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Встреча должна была состояться сегодня 11 ноября.

Матч между петербургским "Зенитом" и итальянским "Миланом" должен был пройти в "Сибур Арене" в четверг, 11 ноября. Однако итальянцы попросили перенести встречу, рассказали в пресс-службе Евролиги. 

В команде "Милана" подтвердили случаи коронавируса: 8 игроков не смогут выйти на паркет. В прошлый раз, 22 октября, встречу перенесли из-за случаев коронавируса в команде сине-бело-голубых 

Следующую дату встречи обсудят совместно с Департаментом баскетбольных соревнований Евролиги. "Зенит" просит прощения у болельщиков за неудобства. Отмечается, что купленные билеты на матч с "Армани Эксчендж" на 22 октября и 11 ноября будут действительны в следующий раз.

Ранее мы писали, что "Зенит" сыграет с "Арсеналом" в 1/8 Кубка России.

Фото: vk.com/zenitbasket

Теги: бк зенит, зенит миланл, сибур арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Баскетбол, Картина дня,

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