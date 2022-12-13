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СКА проиграл ЦСКА в третьем матче финала Западной конференции Кубка Гагарина
Сегодня, 9:57
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СКА проиграл ЦСКА в третьем матче финала Западной конференции Кубка Гагарина

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Игра завершилась счётом 4:0 в пользу москвичей.

Петербургский СКА снова уступил ЦСКА: последняя игра двух команд завершилась со счётом 4:0 в ползу москвичей.

Третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал гостевым для армейцев и проходил в столице. Шайбы в ворота петербуржцев забросили Константин Окулов, Владислав Каменев, Максим Соркин и Фредрик Классон.

Счёт в серии после матча стал 2-1 в пользу ЦСКА. В следующий раз команды снова встретятся на московском льду уже 8 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что Малкин набрал 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Фото: СКА

Теги: ска, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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