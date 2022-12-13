СКА и ЦСКА в пятый раз сразятся в финале Западной конференции плей-офф КХЛ

Матч состоится 2 апреля в Северной столице.

Противником хоккейного клуба СКА в финале Западной конференции КХЛ станет ЦСКА. Команды из двух столиц будут играть друг против друга в этом этапе пятый раз подряд.

Напомним, ранее москвичи разгромили ярославский "Локомотив" со счетом 4–3, поэтому прошли в полуфинал Кубка Гагарина. За 15 лет существования КХЛ встреча со СКА пройдёт уже седьмой раз.

Матч СКА — ЦСКА состоится 2 апреля в Петербурге. Финалистом Кубка Гагарина станет команда, одержавшая победу в четырёх матчах.

Ранее мы сообщили о том, что СКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф с "Торпедо".

Фото: СКА