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СКА и ЦСКА в пятый раз сразятся в финале Западной конференции плей-офф КХЛ
Сегодня, 8:04
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СКА и ЦСКА в пятый раз сразятся в финале Западной конференции плей-офф КХЛ

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Матч состоится 2 апреля в Северной столице.

Противником хоккейного клуба СКА в финале Западной конференции КХЛ станет ЦСКА. Команды из двух столиц будут играть друг против друга в этом этапе пятый раз подряд.

Напомним, ранее москвичи разгромили ярославский "Локомотив" со счетом 4–3, поэтому прошли в полуфинал Кубка Гагарина. За 15 лет существования КХЛ встреча со СКА пройдёт уже седьмой раз.

Матч СКА — ЦСКА состоится 2 апреля в Петербурге. Финалистом Кубка Гагарина станет команда, одержавшая победу в четырёх матчах.

Ранее мы сообщили о том, что СКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф с "Торпедо".

Фото: СКА

Теги: санкт-петербург, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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