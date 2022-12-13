СКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф с "Торпедо"

Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

СКА одержал победу в гостевом матче с нижегородским "Торпедо". Игра стала третьей в серии второго раунда плей-офф КХЛ и завершилась со счётом 4:0 в пользу "армейцев".

Решающие шайбы в ворота противника забросили Марат Хайруллин, Дамир Жафяров и Александр Никишин. Таким образом, счёт в серии до 4-ёх побед составляет 3-0 в пользу СКА.

За прошедший регулярный чемпионат КХЛ, СКА победил "Торпедо" в трёх играх их четырёх.

Ранее мы сообщили о том, что Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта.

Фото: СКА