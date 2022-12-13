  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф с "Торпедо"
Сегодня, 9:54
113
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

СКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф с "Торпедо"

0 0

Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

СКА одержал победу в гостевом матче с нижегородским "Торпедо". Игра стала третьей в серии второго раунда плей-офф КХЛ и завершилась со счётом 4:0 в пользу "армейцев".

Решающие шайбы в ворота противника забросили Марат Хайруллин, Дамир Жафяров и Александр Никишин. Таким образом, счёт в серии до 4-ёх побед составляет 3-0 в пользу СКА.

За прошедший регулярный чемпионат КХЛ, СКА победил "Торпедо" в трёх играх их четырёх.

Ранее мы сообщили о том, что Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта.

Фото: СКА

Теги: санкт-петербург, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии