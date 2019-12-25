Матч 29-го тура РПЛ "Локомотив" - "Динамо" пройдет в Химках

Ранее "железнодорожники" были наказаны решением КДК РФС после игры со "Спартаком".

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Локомотивом" и "Динамо" пройдет в Химках. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встречу, запланированную на 8 мая, перенесли на стадион "Арена Химки". "Локомотив" обязали решением КДК РФС от 16 апреля провести один домашний матч за пределами Москвы на нейтральном поле. "Железнодорожников" наказали после игры со "Спартаком" за посещение судейской комнаты начальником команды Станиславом Сухиной. Также "Локомотив" был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что на матче "Зенита" с "Локомотивом" продолжат действовать ограничения по заполняемости.

Фото: fclm.ru