Мать зарезанного на улице Доблести мужчины просила суд не наказывать убийцу

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении петербурженки, которая зарезала распускавшего руки сожителя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Петербурженку признали виновной в убийстве. Трагедия произошла 11 января с 11:06 по 21:02. Пьяная женщина была в квартире на улице Доблести. Она во время ссоры ударила сожителя ножом в живот, он умер на месте происшествия.
Женщину свою вину признала, помогала следствию, также она страдает тяжелым заболеванием, ранее не судима, имеет положительную характеристику и двух несовершеннолетних детей. Также на суде мать погибшего просила не наказывать женщину, так как её сын в нетрезвом виде избивал сожительницу. Мать считает, что ее сын виноват сам.
Суд отправил женщину в исправительную колонию общего режима. Там она пробудет 3 года.
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Фото: Piter.TV
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