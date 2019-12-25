Кассир "Дикси" порезал покупателя канцелярским ножом на Испытателей

Потерпевшего увезли в больницу с множественными резаными ранами лица и головы.

Вечером 13 сентября в полицию Петербурга поступило сообщение о госпитализации 26-летнего мужчины с множественными резаными ранами лица и головы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сам пострадавший рассказал, что около 16 часов во время ссоры на него набросился 25-летний продавец-кассир магазина "Дикси". В руках у нападающего был канцелярский нож. В результате потерпевшему потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемый с места преступления скрылся. В настоящий момент его разыскивает полиция.

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