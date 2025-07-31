Мать заказала убийство 12-летней дочери за 100 тысяч рублей

В Челябинской области "киллер" рассказал о просьбе своей знакомой расправиться с ребенком за деньги.

На территории Челябинской области мать заказала убийство своей 12-летней дочери за 100 тысяч рублей. Соответствующие данные журналистам через социальные сети предоставили сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. В надзорном ведомстве уточнили, что 16 апреля 46-летняя женщина поссорилась со своей дочерью-подростком, а затем решила избавиться от несовершеннолетнего ребенка. Самостоятельно лишать жизни девочку местная жительница не стала. Она нашла исполнителя преступления среди своих знакомых.

Женщина, находясь во дворе дома № 8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района, обратилась к ранее знакомому местному жителю, где в ходе общения путем уговоров она склоняла последнего к совершению убийства ребенка путем утопления в речке за вознаграждение. пресс-служба СК РФ по региону

Мужчина обратился к правоохранительным органам и попросил мать девочки передать ему десять тысяч рублей для того, чтобы создать видимость приготовления к преступлению. Женщина отказалась от этого. Она заметила, что заплатит убийце лишь после получения доказательств смерти дочери. Полагая, что киллер убьет ребенка, мать попросила девочку пойти с мужчиной и проводила их с территории двора. Однако на самом деле мужчина не намеревался исполнять взятые на себя обязательства и рассказал о действиях злоумышленницы полицейским. В результате сейчас подозреваемая задержана. В ее отношении ведется уголовное дело по статье за организацию убийства по найму.

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Фото и видео: Следственный комитет России