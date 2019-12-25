На Комендантском проспекте мать во время кормления уронила грудничка

Четырехмесячный мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Приморском районе Петербурга молодая мама по неосторожности выронила грудничка из рук во время кормления. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 6 апреля четырехмесячного мальчика доставили в детскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломом теменной кости, ушибом мягких тканей теменной области и гематомой. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в медицинском центре на Комендантском проспекте 25-летняя мать по неосторожности выронила сына из рук при попытке покормить его грудью.

В конце марта в Ленобласти в квартире на Ижорской улице произошла трагедия: погибла двухмесячная девочка. Родители вызвали скорую, сообщив, что ребёнок не подаёт признаков жизни. Медики подтвердили смерть младенца, видимых следов насилия не обнаружили.

Фото: Piter.tv