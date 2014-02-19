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Мать чуть не отравила двухлетнего сына жаропонижающими в Петербурге
Сегодня, 16:07
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Мать чуть не отравила двухлетнего сына жаропонижающими в Петербурге

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Ребёнка экстренно направили в Филатовскую больницу.

Двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга попал в реанимацию Филатовской больницы с признаками отравления парацетамолом. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошёл из-за ошибки матери, которая дала ребёнку жаропонижающее средство.

6 декабря у ребёнка поднялась температура. Мать дала ему лекарство, но ошиблась с дозировкой. На следующий день состояние мальчика ухудшилось, потребовалась экстренная медицинская помощь. Сейчас он находится в реанимации. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция разыскивает участника драки, ранившего мужчину на Гончарной.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление, филатовская больница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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