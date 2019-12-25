Мать шестерых мальчиков не допустили к детям без разрешения органов опеки

Позже петербурженке выдали разрешение, к ней не имеют претензий.

В четверг, 26 ноября, мама мальчиков, которых взял в заложники отец, пришла к ним в больницу с вещами и продуктами. Однако к детям ее не пустили без разрешения опеки, потому что ребят доставили в медучреждение скорой помощью по акту полиции. Об этом сообщила "Фонтанка".

На следующий день, в пятницу, 27 ноября, органы опеки выдали разрешение и не имеют к женщине никаких претензий. Сейчас мама детей занята своим трудоустройством и поиском жилья. Потом мальчиков отправят в детский дом до тех пор, пока их не заберут.Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анну Митянину.

Позже мать мальчиков собирается увезти детей в Архангельск.

Фото: Piter.TV