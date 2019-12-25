Мать мальчиков, освобожденных из отцовского плена в Колпино, хочет увезти их в Архангельск

Пока дети побудут в детском доме.

Мать шестерых мальчиков, 32-летняя Ольга, связалась с органами опеки Колпино и рассказала, что собирается увезти детей в Архангельск.

В среду, 25 ноября, в аппарате уполномоченного по правам детей в Петербурге сообщили, что Ольга согласилась, чтобы детей после выписки временно разместили в детском доме. Мальчики могут находиться там до полугода. В это время мать займется переездом.

Администрация района сейчас ищет временное жилье для Ольги.

Ранее мы писали, что омбудсмен сообщила об истощении взятых в заложники в Колпино детей. Органы соцзащиты и органы опеки составят психологический портрет и социальный статус материи, после чего будет решаться вопрос о том, может ли она заботиться о детях.

Фото: Piter.TV