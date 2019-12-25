Мать с сыном украли забытые петербурженкой деньги в банкомате на Уральской

Воришек поймали на месте, похищенное изъято.

Днем во вторник, 6 октября, бойцы Росгвардии задержали на Уральской улице мать и сына, укравших чужие деньги. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Сотрудники вневедомственной охраны отреагировали на сработавшую кнопку тревожной сигнализации в гипермаркете на Уральской улице. Как выяснилось на месте, мать и сын стояли в очереди за женщиной, обналичивающей деньги. Невнимательная петербурженка вытащила банковскую карту и ушла, забыв про выданные банкоматом купюры. Мужчина и женщина же решили не окликать забывчивую незнакомку, а присвоили деньги себе, однако петербурженка вернулась обратно к опустевшему лотку банкомата и указала сотруднику гипермаркета на предполагаемых воров.

Возбуждено уголовное дело о краже. Воришек доставили в полицию, украденное изъяли.

Ранее мы рассказывали, как петербуржец украл у банка 12 миллионов рублей и получил условный срок.

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