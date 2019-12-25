Адвокат рассказал о поведении обвиняемой в убийстве своих детей женщины на суде в Екатеринбурге

По словам стороны защиты, женщина всё время меняет свои показания.

В Екатеринбурге прошло заседание по делу женщины из Екатеринбурга, которая обвиняется в убийстве родных троих детей. По данным адвоката Олега Грязютина, его клиентка регулярно меняет показания. Об этом сообщил присутствовавший в суде корреспондент телеканала "360".

Она постоянно меняет свои показания, потому что сильный стресс для человека. Олег Грязютин, адвокат

Напомним, ранее Грязютин сообщал, что женщина уже частично признала свою вину. Она утверждает, что находилась под действием наркотиков в день убийства.

Фото: Piter.TV