Петербурженка отдала свою почку для трансплантации сыну

Операцию успешно провели специалисты больницы Святого Луки.

Мать инженера аэропорта Пулково спасла своего сына, в первый раз став донором и отдав ему свою почку на пересадку. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник".

У мужчины была диагностирована острая почечная недостаточность. В конце зимы выяснилось, что ему нужна срочная пересадка, чтобы избежать постоянных процедур диализа. Узнав об этом, мать петербуржца незамедлительно согласилась на операцию, которую провели врачи больницы Святого Луки.

Известно, то оба пациента чувствуют себя хорошо после хирургического вмешательства.

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