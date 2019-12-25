Петербурженка опрокинула кружку с горячим чаем на свою восьмимесячную дочь

Девочка помещена в реанимацию.

Вечером в среду, 1 ноября, в экстренные службы обратилась 32-летняя жительница Москвы, которая заявила, что её восьмимесячная дочь получила ожог кипятком в квартире одного из домов по Парашютной улице в Петербурге. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего ребёнка вместе с матерью доставили в больницу. Девочка получила 10% термические ожоги правого предплечья, груди, правого бедра 2-3 степени, она находится в тяжёлом состоянии.

В ходе телефонного опроса матери установлено, что в 22:00 она с дочерью находилась в гостях у знакомых и по неосторожности опрокинула кружку с горячим чаем на малышку, которая сидела у неё на коленях.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец получил 36% ожог тела из-за взрыва освежителя воздуха.

Фото: Piter.TV