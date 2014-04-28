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Петербуржец получил 36% ожог тела из-за взрыва освежителя воздуха
Сегодня, 11:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил 36% ожог тела из-за взрыва освежителя воздуха

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Мужчину поместили в ожоговую реанимацию.

Житель Фрунзенского района Петербурга попал в ожоговую реанимацию с 36% ожогом тела из-за взорвавшегося дома освежителям воздуха. Подробности стали известны Piter.tv

Вечером 9 октября из квартиры дома по Софийской улице в тяжёлом состоянии доставили в больницу 60-летнего мужчину. У него диагностировали ожог 36% тела. Мужчину поместили в ожоговую реанимацию.

Сын мужчины утверждает, что отец около включенной газовой плиты ремонтировал баллон освежителя воздуха. В какой-то момент он взорвался.

Ранее на Косыгина мать опрокинула горячий суп на годовалого сына. Он получил ожог 14% тела.

Фото:  Piter.tv

Теги: взрыв, ожог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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