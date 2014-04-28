Петербуржец получил 36% ожог тела из-за взрыва освежителя воздуха

Мужчину поместили в ожоговую реанимацию.

Житель Фрунзенского района Петербурга попал в ожоговую реанимацию с 36% ожогом тела из-за взорвавшегося дома освежителям воздуха. Подробности стали известны Piter.tv

Вечером 9 октября из квартиры дома по Софийской улице в тяжёлом состоянии доставили в больницу 60-летнего мужчину. У него диагностировали ожог 36% тела. Мужчину поместили в ожоговую реанимацию.

Сын мужчины утверждает, что отец около включенной газовой плиты ремонтировал баллон освежителя воздуха. В какой-то момент он взорвался.

Ранее на Косыгина мать опрокинула горячий суп на годовалого сына. Он получил ожог 14% тела.

Фото: Piter.tv