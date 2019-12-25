Мать из Мурино подкинула пятимесячную дочь своей соседке

Женщину часто замечали в нетрезвом состоянии.

В четверг, 5 августа, в полицию Всеволожского района поступила информация о том, что 31-летняя жительница доме 5/1 по Воронцовскому бульвару в Мурино оставила свою пятимесячную дочь на попечительство соседке. Вместе с младенцем женщина получила на руки свидетельство о рождении девочки и прочие документы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



Нерадивая мать объяснила, что у нее нет желания и времени на то, чтобы воспитывать собственное чадо. По сведениям соседей, у женщины замечены проблемы с алкоголем: до этого ее уже обвиняли в неисполнении материнских обязанностей.

Злоумышленницу передали в руки правоохранителей и оформили повторный протокол. На этот раз суд рассмотрит возможность лишения родительских прав. Во время следственных мероприятий, малышка будет находиться в больнице.



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