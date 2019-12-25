В Тихвине сбежавшая из дома школьница попала в больницу с отравлением

Никаких противоправных действий в отношении 9-классницы произведено не было.

В ночь на 5 августа в полицию Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение из инфекционного отделения ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ". Медики рассказали о поступлении к ним 15-летней девочки, которая отравилась таблетками. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что пострадавшая девочка ушла накануне из дома. Через пару часов ее обнаружили в больнице в удовлетворительном состоянии. Никаких противоправных действий в отношении 9-классницы произведено не было. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина больше года развращал 6-классницу через соцсети.

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