В Ленобласти мужчина больше года развращал 6-классницу через соцсети

Неизвестный просил школьницу присылать ему фотографии и видеозаписи в обнаженном виде. В ответ он отправлял снимки своих гениталий.

Во вторник, 4 августа, в полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась женщина и заявила, что неизвестный мужчина больше года развращал через социальные сети ее несовершеннолетнюю дочь. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, переписка интимного характера продолжалась с марта 2019 года по июнь 2020 года. Неизвестный общался с девочкой, ученицей 6 класса, во "ВКонтакте", используя ник "PUNHAN PENAHOV". В Telegram и WhatsApp он просил школьницу отправлять ему обнаженные фотографии и видеозаписи. В ответ он присылал девочки снимки своих гениталий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищет полиция.

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