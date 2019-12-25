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В сквере на Лиговском попытались изнасиловать мертвецки пьяную 55-летнюю женщину
Сегодня, 9:01
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nastya960

В сквере на Лиговском попытались изнасиловать мертвецки пьяную 55-летнюю женщину

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Подозреваемый задержан.

В Петербурге по подозрению в покушении на изнасилование задержан 32-летний гражданин Узбекистана. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 01:50 у дома 116 по улице Боровой по подозрению в покушение на изнасилование в сквере у дома 279 по Лиговскому проспекту задержан гражданин Узбекистана.

Также в НИИ Скорой помощи была госпитализирована 55-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными гематомами тела, острым отравлением неустановленным веществом депремирующего действия, острым пероральным отравлением этанолом, изнасилование под вопросом. Опросить её не удалось, так как она находилась в состоянии алкогольного опьянения (5,8 промилле).

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее петербурженка обвинила пенсионера в изнасилованиях на протяжении двух недель.

Фото: pixabay

 

Теги: боровая, изнасилование, лиговский
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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