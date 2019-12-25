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Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса
Сегодня, 18:44
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Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

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Ей было 82 года.

Пресс-служба "Манчестер Сити" сообщила о смерти матери главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны от коронавируса. Ей было 82 года.

"Наши молитвы и искренние соболезнования Хосепу и его семье в это печальное время. У него и у них есть любовь и поддержка всей семьи клуба", - приводит слова председателя Халдуна Аль Мубарака пресс-служба "Манчестер Сити".

Хосеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с июля 2016 года. Под его руководством клуб два раза подряд побеждал в чемпионате Англии.

Ранее стало известно, что УЕФА перенес матчи плей-офф еврокубков из-за коронавируса на неопределенный срок.

Фото: VK / @mcfc

Теги: английская премьер лига, коронавирус, фк манчестер сити, хосеп гвардиола
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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