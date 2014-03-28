Мать двоих детей из Мурино почти месяц ищут в Петербурге

13 ноября информация о ее исчезновении снова появилась в социальных сетях.

34-летняя женщина из Мурино пропала без вести почти месяц назад. С тех пор поиски Ольги Орловой продолжаются в Ленинградской области и Петербурге. Дома ее ждут двое малолетних детей. 13 ноября информация о ее исчезновении снова появилась в социальных сетях.

По словам родных, Ольга в последние месяцы проживала на Оборонной улице в Мурино. Ее отсутствие зарегистрировано с 11 октября, хотя 16 числа ее якобы заметили в районе Купчино.

Ранее мы сообщили о том, что За октябрь волонтеры "ЛизаАлерт" нашли 240 человек в Петербурге и Ленобласти.

Фото: "ЛизаАлерт"