За октябрь волонтеры "ЛизаАлерт" нашли 240 человек в Петербурге и Ленобласти

Многие успешные операции со статусом "Найден, жив", происходили благодаря вниманию и отзывчивому отношению обычных граждан.

В октябре 2024 года волонтеры отряда "ЛизаАлерт" обнаружили 240 пропавших людей в Петербурге и Ленобласти, За месяц отряд получил 338 запросов о пропажах людей, из которых 240 завершились успешно. К сожалению, 16 поисковых операций закончились трагически.

Осенью и в Петербурге, и в Ленобласти завершился активный этап лесных поисков. Тем не менее, волонтеры отмечают увеличение числа срочных поисков в городах, что требует быстрой реакции и мобилизации ресурсов. Особенно выделяется группа волонтеров с короткими прозвонами, которые ежедневно работали в больницах региона. В октябре они помогли найти 26 человек, возвратившихся домой здоровыми.

Многие успешные операции со статусом "Найден, жив", происходили благодаря вниманию и отзывчивому отношению обычных граждан. Часто случайный прохожий или простой человек замечал кого-то из потерявшихся и обращался в экстренные службы или связывался с горячей линией "ЛизаАлерт".