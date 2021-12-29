Мать Ольги Бузовой рассказала о последнем романе дочери

Она заявила, что была знакома со всеми мужчинами, однако никогда не вмешивалась в отношения.

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой рассказала о личной жизни дочери. В беседе с 5-tv.ru она сообщила, что была знакома со всеми мужчинами Ольги, однако никогда не вмешивалась в их отношения.

В том числе Ирина Александровна упомянула Даву. Она сразу заявила дочери, что ничего у них не выйдет. Женщина видела счастливые глава Ольги и не стала мешать. Также она предупредила Давида, что у Ольги сложный характер.

О разводе Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым Ирина Александровна вспоминать не захотела. Она лишь заявила, что это было слишком сложное время для их семьи.

Сейчас Бузова не афиширует личную жизнь. По слухам, у звезды есть возлюбленный, однако она о нем не говорит.

Ранее Ольга Бузова похвасталась своей популярностью в TikTok.

Фото: Instagram / buzova86