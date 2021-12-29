Ольга Бузова похвасталась своей популярностью в TikTok

Она заявила, что записи под ее хэштегами просматривают триллионы раз.

Певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась большой популярностью в TikTok. В своем Telegram-канале Buzova House она рассказала, что записи под ее хэштегами просматривают триллионы раз.

А знаете ли вы, что в Тик Токе видео по хэштегу #buzova просмотрели 1,4 трлн раз, а по хэштегу #buzova86 — 223,3 млн раз? Неплохие цифры, да? Написала артистка

Стоит отметить, что в Instagram у Бузовой не меньше просмотров. Певица и телеведущая является одним из самых популярных российских блогеров с 23,1 млн подписчиков.

Ранее Бузова выпустила новый трек в честь дня рождения.

Фото: Instagram / buzova86