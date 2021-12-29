Бузова выпустила новый трек в честь дня рождения

Песня получила название "Не буди во мне зверя".

В четверг, 20 января, российская телеведущая и певица Ольга Бузова отмечает 36-летие. По традиции артистка поздравила себя и фанатов новой песней. По сети разлетелся трек под названием "Не буди во мне зверя".

С трепетом и приятным волнением представляю Вам Новую себя и свой новый трек #НеБудиВоМнеЗверя. Не буди во мне зверя, а не то твоя киска станет пантерой. Написала Бузова в Instagram

Артистка отметила, что лучшим подарком для нее станет поддержка ее релиза. Трек доступен на всех цифровых площадках. Ольга рекомендует слушать его на полную громкость, "на всю катушку".

Выпускать песню в день рождения стало ежегодной традицией Ольги Бузовой. На свое 35-летие артистка представила сингл "Розовые очки". В предыдущие года выходили композиции "В огне" и "Очень хорошо".

Ранее Бузова публично унизила Тарасова на вручении премии FashionTV.

Видео: YouTube / Ольга Бузова