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Мать Бузовой рассказала, как работают стоматологи во время COVID-19
Сегодня, 20:51
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smirenny

Мать Бузовой рассказала, как работают стоматологи во время COVID-19

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Ирина Бузова работает заместителем главврача в стоматологической клинике в Петербурге.

Мама известной певицы Ольги Бузовой, Ирина Бузова, в интервью "Комсомольской правде" рассказала, как работают стоматологи во время пандемии. 

По словам заместителя главврача стоматологической клиники в Петербурге, принимаются пациенты с острой болью. Им выдают перчатки, бахилы, просят обработать руки. Многим пациентам отказывают, так как они не нуждаются в экстренной помощи. 

Женщина отметила, что работать стало тяжелее из-за стресса: все в ожидании плохих новостей, но надеются на лучшее. 

Ранее мы писали, что Татьяна Буланова заболела после недавней выписки из больницы.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, мать бузовой, ольга бузова, стоматология
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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