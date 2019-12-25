Мать Бузовой рассказала, как работают стоматологи во время COVID-19

Ирина Бузова работает заместителем главврача в стоматологической клинике в Петербурге.

Мама известной певицы Ольги Бузовой, Ирина Бузова, в интервью "Комсомольской правде" рассказала, как работают стоматологи во время пандемии.

По словам заместителя главврача стоматологической клиники в Петербурге, принимаются пациенты с острой болью. Им выдают перчатки, бахилы, просят обработать руки. Многим пациентам отказывают, так как они не нуждаются в экстренной помощи.

Женщина отметила, что работать стало тяжелее из-за стресса: все в ожидании плохих новостей, но надеются на лучшее.

Ранее мы писали, что Татьяна Буланова заболела после недавней выписки из больницы.

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