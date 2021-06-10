Netflix показал тизер Masters of the Universe: Revelation

Masters of the Universe: Revelation станет прямым продолжением анимационного сериала "Хи-Мэн и властелины вселенной", который выходил с 1983 по 1985 год.
Динамичный тизер под песню I Need a Hero Бонни Тайлер знакомит нас с основными персонажами. Главным героем выступит принц Адам. При помощи силы меча он будет превращаться в супергероя Хи-Мэна. Антагонистом станет Скелетор. Персонажи будут сражаться за планету Вечность.
Известно, что персонажей озвучили Марк Хэмилл, Кевин Конрой и Лена Хиди.
Ранее вышел трейлер триллера "Воспоминания" с Хью Джекманом.
Видео: YouTube / Netflix
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