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Netflix показал тизер Masters of the Universe: Revelation

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Мультсериал должен выйти в июле 2021-го.

Masters of the Universe: Revelation станет прямым продолжением анимационного сериала "Хи-Мэн и властелины вселенной", который выходил с 1983 по 1985 год.

Динамичный тизер под песню I Need a Hero Бонни Тайлер знакомит нас с основными персонажами.  Главным героем выступит принц Адам. При помощи силы меча он будет превращаться в супергероя Хи-Мэна. Антагонистом станет Скелетор. Персонажи будут сражаться за планету Вечность.

Известно, что персонажей озвучили Марк Хэмилл, Кевин Конрой и Лена Хиди. 

Ранее вышел трейлер триллера "Воспоминания" с Хью Джекманом.

Видео: YouTube / Netflix

 

Теги: netflix, тизеры
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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