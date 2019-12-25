Mastercard избавится от магнитной полосы на картах

Переход начнется в 2024 году.

Компания Mastercard начнет избавляться от магнитной полосы на пластиковых картах. Переход на новый формат начнется в 2024 году, когда магнитная полоса не будет требоваться для новых пластиковых карт в Европе. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что в США этот процесс займет больше времени, потому что внедрение новых чипом EMV на расчетных картах происходит медленнее. Переход на новый формат в этой стране ориентировочно должен начаться в 2027 году.

А вот в 2029 году все карты Mastercard полностью лишатся черной магнитной полосы.

Ранее мы писали, что во вторник, 17 августа, индекс Мосбиржи превысил отметку в 3915 пунктов. Это исторический максимум.

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