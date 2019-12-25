Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Он вырос на 0,5%.

Во вторник, 17 августа, индекс Мосбиржи превысил отметку в 3915 пунктов. Отметим, что индекс Мосбиржи является одним из основных российских фондовых индикаторов.

Так, к 10:31 индекс составил 3915,09 пункта. Рост составиол таким образом 0,5%. При этом индекс РТС вырос на 0,3%, до 1678,83 пункта.

При этом курс доллара составил 73,44 рубля.

Локомотивом подъема выступают в том числе обновившие максимумы расписки TCS Group (+1,5%, до 7306,6 рубля) и акции Сбербанка (+1,1%, до 333 рубля).

Ранее мы писали, что коэффициент распространения коронавируса в Петербурге снизился до 0,83.

Фото: pixabay