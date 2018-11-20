Мастер парковки парализовал движение трамваев на юге Петербурга

Из-за нерадивого автомобилиста многие горожане опоздали на работу.

Утром 6 февраля петербуржцы пожаловались в социальных сетях на нерадивого водителя, который припарковал свой автомобиль прямо на трамвайных путях. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, из-за действий нарушителя общественный транспорт не смог продолжить свое движение по Камчатской улице. Многие горожане опоздали на работу.

"Трамваи встали, народ в ярости", — написал автор поста.

Пользователи интернета поддержали людей и призвали в следующий раз переворачивать автомобили таких умельцев. На крайний случай, они посоветовали выйти из транспорта и сдвинуть машину самим.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург