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На Дороге жизни "буханка" завалилась на бок
Сегодня, 12:27
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Alena_Zinovieva

На Дороге жизни "буханка" завалилась на бок

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Авария произошла возле поста ДПС.

Днем 5 февраля на Дороге жизни, в сторону Всеволожска произошло ДТП. По словам свидетелей, здесь перевернулся отечественный автомобиль УАЗ-452, в народе его еще называют "буханкой". В сети появилась фотография с места происшествия.

Пользователи интернета рассказали, что авария произошла возле поста ДПС. Однако правоохранителей по близости не видно. Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге и завалил на бок свое транспортное средство.

Ранее мы писали, что водитель "Газели" не справился с управлением и сбил знаки на Сенной площади.

Фото: Мегаполис

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Теги: авария на дороге жизни, гололедица, завалилась на бок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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