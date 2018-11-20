На Дороге жизни "буханка" завалилась на бок

Авария произошла возле поста ДПС.

Днем 5 февраля на Дороге жизни, в сторону Всеволожска произошло ДТП. По словам свидетелей, здесь перевернулся отечественный автомобиль УАЗ-452, в народе его еще называют "буханкой". В сети появилась фотография с места происшествия.

Пользователи интернета рассказали, что авария произошла возле поста ДПС. Однако правоохранителей по близости не видно. Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге и завалил на бок свое транспортное средство.

Ранее мы писали, что водитель "Газели" не справился с управлением и сбил знаки на Сенной площади.

Фото: Мегаполис