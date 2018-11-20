Водитель "Газели" не справился с управлением и сбил знаки на Сенной площади

На месте аварии скопилась пробка.

Утром 5 февраля петербуржцы сняли на видео "Газель", которая попала в аварию на Сенной площади. По всей видимости, водитель грузовика не смог справиться с управлением, так как на записи можно увидеть сбитые дорожные знаки и разбросанные осколки стекол.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Они были вынуждены перекрыть поворот направо с Садовой улицы на переулок Гривцова. Из-за этого другим автомобилям пришлось поворачивать через среднюю полосу вокруг островка. На месте ДТП скопилась пробка.

Ранее мы писали, что "Жигули" затормозили движение трамвая на пересечении Лермонтовского и Троицкого.

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