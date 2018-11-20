"Жигули" затормозили движение трамвая на пересечении Лермонтовского и Троицкого

Горожане пожаловались на остановку движения.

Утром 5 февраля на углу Лермонтовского и Троицкого проспектов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием "Жигулей" и трамвая №16. Свидетели не сообщают, было ли столкновение. Известно, что отечественный автомобиль перегородил проезд общественному транспорту. В сети появилась фотография с места происшествия.

Горожане пожаловались, что из-за остановки "Жигулей", трамвай не смог продолжить свое движение и вынужден был на время изменить свой график.

Ранее мы писали, что на Римского-Корсакова трактор столкнулся с Приорой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург