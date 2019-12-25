Мастер и Маргарита возглавили список популярных литературных пар у россиян

Второе место заняли Ассоль и Грей, третье – Александр Григорьев и Екатерина Татаринова.

Специалисты сервиса MyBook ко Дню семьи, любви и верности провели опрос среди россиян, по результатам которого составили рейтинг самых популярных литературных пар. Так, на первом месте оказались Мастер и Маргарита из одноименного романа Михаила Булгакова. За них отдали свои голоса более 30% респондентов.

Второе место заняли Ассоль и Грей из "Алых парусов" Александра Грина. На третьем расположились Александр Григорьев и Екатерина Татаринова из произведения "Два капитана" Вениамина Каверина. В пятерку лидеров также попали Петр Гринев и Маша Миронова из "Капитанской дочки" Александра Пушкина и Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа-эпопеи "Война и мир" Льва Толстого.

Несмотря на то, что другой роман Толстого "Анна Каренина" из года в год остается самым популярным произведением среди пользователей сервиса, пара Анна Каренина и Алексей Вронский заняли в текущем рейтинге лишь 15 место, собрав 4,8% голосов опрошенных. Невысокий результат и у Евгения Онегина. Он с Татьяной Лариной занял 13 место (6,3%).

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Фото: кадр из сериала "Мастер и Маргарита" 2005 года выпуска, режиссер Владимир Бортко