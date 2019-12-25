  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Алтай, Петербург и Камчатка попали в список регионов, где мечтают побывать россияне
Сегодня, 15:32
98
Alena_Zinovieva

Алтай, Петербург и Камчатка попали в список регионов, где мечтают побывать россияне

0 0

Также в пятерке лидеров оказались Карелия и Черноморское побережье.

Аналитики портала стопкоронавирус.рф провели опрос в социальной сети "ВКонтакте" и на своем Telegram-канале, в котором узнали у россиян, в каких регионах России они мечтают побывать. Об этом пишет ТАСС.

В опросе приняли участие более 4500 и 11200 человек соответственно. Больше всех голосов набрал Алтай (24-36% в зависимости от площадки). Кроме Алтая пользователи "ВКонтакте" мечтают побывать в Петербурге (23% голосов) и на Черноморском побережье (23%). А вот подписчики Telegram отдали второе место Камчатке (35%) и Карелии (28%).

Таким образом в пятерку "регионов мечты" вошли: Алтай, Камчатка, Карелия, Петербург и Черноморское побережье.

Ранее мы рассказывали о путешествия по России: куда ехать, если закрыты границы?

Фото: pixabay.com

Теги: алтай, камчатка, опрос, список
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии