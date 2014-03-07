  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Массовое отключение электроэнергии в Екатеринбурге произошло из-за незаконной вырубки леса
Сегодня, 11:57
324
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Массовое отключение электроэнергии в Екатеринбурге произошло из-за незаконной вырубки леса

0 0

Нарушителей ищет полиция.

В Екатеринбурге произошло массовое отключение электричества в нескольких районах города. Об этом информирует сетевое издание "Е1.ru". Жители административного центра лишились света примерно на час, из-за отсутствия электричества перестали работать светофоры, из-за чего город встал в пробках.

По данным СМИ, причиной внезапного отключения света стал обрыв линии электропередачи вследствие незаконной вырубки леса.

В Юго-Западном лесопарке выявили повреждение воздушного участка высоковольтной линии в результате несанкционированной вырубки леса в охранной зоне ЛЭП. Специалисты <…> незамедлительно приступили к восстановительным работам.

из сообщения пресс-службы "Россети Урал"

Отмечается, что нарушители, подозреваемые в незаконной вырубке деревьев, скрылись с места происшествия. В настоящее время их разыскивает полиция. 

Сейчас специалисты оценивают ущерб, который был нанесен вследствие незаконных действий.

Ранее иркутский дрифтер погиб во время бегства от полиции.

Фото: pixabay.com
 

Теги: екатеринбург, незаконная вырубка деревьев, отключение элекстричества
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии